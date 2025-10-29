群馬県前橋市で29日午後1時半ごろ、乗用車が自動車販売店の敷地内に突っ込む事故があり、1人が重体、1人が重傷です。30代の男性が運転する乗用車が何らかの原因で運転操作を誤り、ゆるやかなカーブを曲がり切れず突っ込んだとみられています。男性は頸椎（けいつい）を骨折するなど重体で、同乗していた30代の姉も重傷です。この事故で店舗内の展示車両8台のほか、通りかかった車1台も損傷しましたが、ほかにケガ人はいませんでし