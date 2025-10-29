Image: Amazon.co.jp この記事は2025年5月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スポーツや作業中などに周囲の状況を把握しながら音楽を聴く、いわゆる「ながら聴き」ができるイヤホンが人気を集めています。「ながら聴き」に適したイヤホンは、オープンイヤー型やイヤーカフ型、骨伝導型などの