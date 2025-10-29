台湾メディアの中時新聞網は28日、日本のホテルの使い捨てアメニティーを客が自由に取っていく（アメニティーバー）スタイルは、台湾人の「共通の問題」によって台湾では実現できないと報じた。記事は、「台湾の宿泊業者は環境保護政策に応じる形で、宿泊客に対して使い捨てアメニティーを積極的に提供していない」とし、SNS・Threads（スレッズ）への台湾人ユーザーの投稿を紹介した。同ユーザーは「日本旅行でホテルに宿泊した際