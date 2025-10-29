ボートレース住之江のスポニチ杯争奪「第59回住之江選手権競走」は、29日の12Rで優勝戦が行われ、小野達哉（39＝大阪）がインからコンマ19の仕掛けから押し切って1着。前節（18日）の大村に続く今年3度目の優勝を飾ると同時に、昨年12月29日に続く“スミセン”連覇を達成した（住之江では通算4V）。2着に4カドから差した小坂宗司が続いての大阪ワンツーとなり、3着は高橋正男だった。小野達が最後もシリーズリーダーにふさわし