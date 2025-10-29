◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日甲子園）一振りでソフトバンクに勝利をもたらした近藤健介外野手（32）は「チャンスになったらいくぞと言われていたので、しっかり準備していい結果になって良かった」と振り返った。2点リードの6回2死二塁で、先発・大津の代打で登場。1ボールから阪神・桐敷のツーシームを捉え、右前適時打を放った。左脇痛でDH制のない甲子園は一振りにかける。大津