【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝152円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1627〜37ドル、177円07〜17銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で金融政策を決定するのを控え、持ち高調整で円を売ってドルを買う動きが先行した。