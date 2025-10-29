「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神は追い上げが及ばず１点差で惜敗。第２戦から３連敗で、日本一へ崖っぷちに追い込まれた。打線は０−３の八回にようやく反撃。１死一、二塁で佐藤輝の４試合連続打点となる中前タイムリーで１点を返した。さらに１死一、三塁で大山の二ゴロの間に１点差に迫ったが、あと１点が遠かった。投手陣も先発・高橋が利き腕の左肘付近に打球が