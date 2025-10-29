経営再建を急ぐ日産自動車は、メキシコにあるドイツのメルセデス・ベンツとの合弁工場での車両生産を来月終了することがわかりました。関係者によりますと、生産を終えるのは、メキシコ中部にある日産とメルセデス・ベンツが共同で出資した工場です。ここの工場では日産の高級ブランド「インフィニティ」の車を作っていますが、来月生産を終了するということです。今後の活用方法については、「さまざまな可能性について検討を進め