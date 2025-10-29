厚生労働省の指定難病である「脊椎小脳変性症」を患っていることを公表しているモデルの瀬戸あゆみ(32)が29日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、入院したことを報告した。 【写真】難病を感じさせない明るさ＆美しさがにじみ出る瀬戸あゆみ 瀬戸は「出産のときに帝王切開の合併症を引き起こしてまして、その手術をしたまわりが炎症が起きやすくなってしまい、繰り返し入院をしています。ぼち