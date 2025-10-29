◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクが３連勝で王手をかけた。４番・山川が３試合連続アーチのシリーズタイ記録。いずれも勝利に結びつく貴重な一発でポイントを９・１５まで伸ばして４戦連続タイムリーの２位阪神・佐藤輝（４・６０）にダブルスコア。阪神に逆転Ｖをさらわれない限りＭＶＰは確実と思われる。この日、初登場で４位に浮上したのがソフトバンクの大津。