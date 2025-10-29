歌舞伎俳優の中村獅童が家族でのメキシコ旅行の様子を公開した。獅童は２９日、自身のインスタグラムを更新。「夏休みはメキシコへプロレス観戦」と記し、メキシコのプロレスラーと一緒に撮影した妻・沙織さん、長男・陽喜くん、次男・夏幹くんとの家族ショットや、覆面をかぶった陽喜くんの写真などを複数枚アップした。この投稿には、「楽しい夏休みになりましたね」「マスク似合ってるよ」「メキシコでのひとときに癒され