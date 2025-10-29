◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神が痛恨の３連敗を喫し、ソフトバンクに王手をかけられた。後のない一戦で３０日の第５戦は、大竹耕太郎投手と予告先発された。大竹は２２年シーズンまでソフトバンクに在籍。このオフの現役ドラフトで阪神に移籍した。２３年６月１７日のソフトバンク戦（甲子園）では白星こそつかなかったものの、６回１失点と好投。今年６月２１日のソフ