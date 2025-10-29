アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、２９日に自身のＳＮＳを更新。沖縄・宮古島でのクルージングの様子を公開した。鎮西は海に背を向け、白のワンピースにカーディガンを羽織ったキレイめコーデをアップ。「初めての宮古島はみんなでクルージングに乗って夕日を見ましたシャンパンもより美味しく感じます」とコメントし、グラスを手に様々なポーズを披露。投稿の最後には「“なんだ