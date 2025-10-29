ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は29日、2日目が行われた。高倉和士（34＝福岡）が2日目4R、4コース差し切りで逃げた初日5Rに続く日またぎの連勝。4連続優勝戦進出中と下関巧者ぶりを見せつけた。6号艇の後半10Rは6着で意気消沈かと思いきや、意外にも表情は明るい。「前半は少し合わせ切れていなかった。後半は6着だったけどバッチリ。自分のスタートが行き切れなかったこと、あとは枠