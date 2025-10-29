サッカー元日本代表の中村憲剛氏（44）が29日、自身のインスタグラムを更新。父が亡くなったことを報告した。中村氏は青空の写真とともに「先週になりますが、父が亡くなりました」と投稿。83歳だったという。続けて「正直な話、父の訃報をSNSで出すのはどうなのかと悩みました」と複雑な心境をのぞかせつつも「このまま父のことを触れずに今後も発信はできないという気持ちと、父への感謝を伝えたい気持ちがあるのでここに