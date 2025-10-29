バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は29日、秋田市のCNAアリーナ★あきたなどで13試合が行われ、東地区首位の千葉Jが秋田を69―50で下し、B1の開幕からの連勝記録を10に伸ばした。長崎は京都を91―73で退け、9連勝（1敗）。北海道はSR渋谷に84―58で快勝し、7勝3敗とした。