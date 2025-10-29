【慶州（韓国南東部）＝池田慶太、仲川高志】米国のトランプ大統領と韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２９日、韓国・慶州で会談した。李氏は「韓国が原子力潜水艦の燃料供給を受けられるよう決断してほしい」と述べ、原潜開発の支援を要請した。会談後、韓国側は、韓国の自動車への関税の１５％への引き下げなど両国の関税交渉が妥結したと発表した。現在、米韓原子力協定は韓国にウラン濃縮や原子力発電所の使用済み核燃