【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月28日・日本時間10月29日／ロサンゼルス）【映像】大谷翔平、エグすぎる“衝撃の一球”10月28日（日本時間10月29日）行われたワールドシリーズ第4戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、相手主砲を3球三振に仕留めた場面が話題となっている。1回表ブルージェイズの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った2番のブラディミール・ゲレーロ