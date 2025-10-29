29日午後2時ごろ、東京・渋谷区の解体工事現場で、乳児の遺体が見つかりました。警視庁によりますと29日午後2時ごろ、渋谷区元代々木町のアパートの解体工事現場で、「浄化槽内で赤ちゃんくらいの体型の遺体らしきものが見つかった」と工事関係者から110番通報がありました。当時、現場ではアパートの解体工事が行われていて、作業員が地面を掘っていたところ、ガラスのようなものが割れる音とともに液体と物体が飛び出したという