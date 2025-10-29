◇SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2−3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）甲子園でソフトバンクに王手をかけられた阪神・藤川監督は「振り返っても一緒」と敗戦から切り替え、前だけを向いた。4試合で得点は6点。2点以上を取ることができない攻撃になっているが「あした、まず1試合、しっかりとチャレンジしていく」と語り、「3つ勝つということだけなんで。あしたまず一つを取りに行くと。これしかないんで。やりま