レジェンド歌手が、大物ギタリストとの共演に喜びをつづった。ＮＨＫ「うたコン」に出演したのは歌手の郷ひろみ。２９日までにインスタグラムを更新し、「世界的ギタリストのマーティ・フリードマンさんとコラボをさせてもらったよ。マーティさんのギターで歌う『２億４千万の瞳』は最高だった。ありがとうございました」とつづると、ストライプの衣装に身をつつみ、マーティと握手を交わし笑顔を浮かべるショットを披露した。