◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクが初戦に敗れた後の３連勝で２０２０年以来、５年ぶりの日本一に王手をかけた。２回に山川のバックスクリーンへのソロアーチで先制すると、５回に柳町の犠飛で追加点。さらに６回にも代打・近藤の適時打でリードを３点に広げた。投手陣は先発・大津が５回を３安打無失点で勝利投手になるなど、阪神打線に付けいる隙を与えず。小久