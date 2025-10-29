プロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２９日、甲子園球場で第４戦が行われ、ソフトバンクが阪神を３―２で振り切って３連勝とし、通算３勝１敗で５年ぶりの日本一に王手をかけた。３０日の第５戦も同球場で行われる。先発投手は阪神が大竹、ソフトバンクが有原と発表された。ソフトバンク３―２阪神ソフトバンクが３連勝。二回、山川の３試合連続アーチとなるソロで先制すると、五回には柳町の犠飛、六回は代打近藤の