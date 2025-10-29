横浜スタジアム（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２９日、１１月の秋季トレーニングに韓国プロ野球のハンファ・イーグルスと台湾プロ野球の楽天モンキーズの選手・スタッフが参加すると発表した。「交流を通じて学び合うだけでなく、チーム強化の新たな気付きを得ることを目的としている」としている。期間は２〜１９日。