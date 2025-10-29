タレントの柏木由紀（34歳）が、10月28日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。アイドルとして若い頃はNOが言えなかったが、30代で言うようになったきっかけについて語った。番組で「バウンダリー」というテーマが取り上げられ、自分と他人を区別する目に見えない心の境界線であると紹介され、この境界線が曖昧だと家族や恋人にも束縛や過干渉をしてしまうバウンダリー侵害もあると説明があ