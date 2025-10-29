アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、10月28日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で共演している妻夫木聡について「本当にあったかい方」「この方についていきたいな」と語った。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演している妻夫木聡、佐藤浩市、Snow Man・目黒蓮、松本若菜が番組についてコメント。目黒は妻夫木と撮影に入る前の台本読みの時が初対面だったが、