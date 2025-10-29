娘の花が生まれてから、沙耶たち夫婦は慣れない子育てに奮闘していた。そんな折、義姉の絵里さんから届いた「お食い初め」の提案。「お祝いだから」と微笑む義姉の姿に、私は少しずつ胸の奥にモヤモヤを抱えるようになる──。“善意”と“干渉”の境界線が曖昧になる瞬間を、沙耶はこの日、確かに感じていた。『弟の子を独占する義姉』をごらんください。 義姉の絵里は、明るく頼れる存在として沙耶たち夫婦を支えてくれた。し