【新華社畢節10月29日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県はこのほど、ジャガイモの収穫期を迎えた。広大な農地では、農家の人々が機械を使ってジャガイモを掘り起こし、活気に満ちた秋の収穫風景が広がっている。農業機械の普及と活用は、生産コストの削減だけでなく、生産効率の引き上げにつながり、科学技術が農業の生産性向上と農家の増収を促進している。同自治県はジャガイモの主産地で「中国南