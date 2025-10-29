ボートレースまるがめの4日間開催が、30日に開幕する。地元・香川支部の西村美智子（41）が昨年5月25〜30日の大村ヴィーナスシリーズ第5戦以来、1年5カ月ぶりに実戦復帰する。今回が3回目の産休で前節、練習で乗った感触は「メチャクチャ、ヘタクソでした」とブランクを痛感したそうだ。今節の特訓後は「ペラを自分の形に叩いて、伸びは普通で津田（裕絵）さんと（平高）奈菜ちゃんの方が良さそう」とのこと。「とりあえず