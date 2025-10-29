「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）ソフトバンクが接戦を制して３連勝。対戦成績を３勝１敗とし、２０２０年以来、５年ぶりの日本一に王手をかけた。二回、山川が日本シリーズタイ記録の３戦連発となる先制ソロを放った。さらに五回には１死満塁の好機をつくると、左肘に打球を受けて緊急降板となった阪神・高橋に代わった畠の初球を柳町が左飛。犠飛で２点目を追加すると、六