「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神が接戦を落とし、２６日の第２戦から痛恨の３連敗。日本一に王手を掛けられた。日本シリーズで１勝２敗から敗れ、１勝３敗となったのは過去２５度。逆転優勝は５５年の巨人のみで確率４％。２年ぶりの日本一へ文字通りに崖っぷちに立った。第２戦の大敗から前夜２８日の第３戦は逆転負けを喫したチーム。第４戦も流れはソフトバンクにあ