冬の訪れを感じるこの季節、甘く香るシュトーレンが恋しくなる頃。チーズガーデンから、芳醇な洋酒フルーツが贅沢に香る『シュトーレン』（3,000円税込）と、人気のチーズ焼菓子が詰まった『クリスマス焼菓子セット』（920円税込）が登場します。さらに、公式オンライン限定で『クリスマス焼菓子3種セット』（980円税込）も発売♡心あたたまるスイーツとともに、特別なクリスマス