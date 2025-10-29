■プロ野球SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2ー3ソフトバンク（29日甲子園）ソフトバンクは阪神に3連勝を収めた。これで日本シリーズは3勝1敗となり、5年ぶり12度目の日本一に王手をかけた。2回表、山川が史上6人目の3試合連続となる3号ソロを放ち、1点を先制。5回表に柳町が犠飛、6回表には代打・近藤が適時打を放ち、リードを3点に広げた。先発・大津は5回無失点で試合を作る。8回裏に松本裕が佐藤輝に適時打を浴びるなど2