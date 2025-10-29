ボクシング元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が２９日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行のメイン前にリングに上がり、「階級をバンタム級に上げて、５階級制覇を目指す」と、現役を続行して日本男子初の世界５階級制覇に挑戦することを明言した。大みそかに次戦を行うことも明らかにし、「ボクシング人生でも最後の大きな挑戦になる。少しでも結果で恩返しをしたい。必ず皆さんに５階級制覇した姿を