海の中で行方不明者の捜索や沈没船からの救助などを行う海難救助のスペシャリスト、潜水士。「海猿」とも呼ばれる潜水士の候補を選出する選考会が行われました。 第九管区海上保安本部の職員5人が挑戦 選考会に参加したのは、第九管区海上保安本部の職員5人です。体力や適正などの条件のほか、上司からの推薦を受けた29歳以下の職員が対象となります。この中で「海猿」の研修に参加できるのはわずか2,3人。泳力、体力などを測