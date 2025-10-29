今年の10月29日は旧暦9月9日に当たり、中国では伝統的な祝日・重陽節で、敬老の日でもあります。最近、国は、高齢者向けのサービス改革・発展を進め、シルバー経済を振興させ、高齢者の福祉向上を図るための多くの政策を打ち出しています。交通運輸部が最近発表した情報によると、高齢者の外出ニーズに対応するため、現在、全国で都市の公共バス停3万5000カ所の高齢者向け改修作業が完了し、5000カ所以上の地下鉄駅でバリアフリー