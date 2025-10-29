「PEACH JOHN」は、10月29日（水）、フリーアナウンサーの森香澄をゲストに迎えた、冬の新ビジュアルおよび動画を公開した。【写真】美くびれが際立つ森香澄の全身カット■大人かわいいランジェリーを着こなす今回披露されたのは、森が「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、「SALON by PEACH JOHN」、「PJ BASIC by PEACH JOHN」など各ブランドのランジェリーを着こなす新ビジュアル。人気デザイン