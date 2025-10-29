◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクが阪神佐藤輝明に4試合連続打点を許した。3点リードの8回に松本裕樹が上がった。ただ、安打と四球などで1死一、二塁とされると、3ボールから4球目のフォークを中前に運ばれる適時打とされた。続く大山悠輔を二ゴロに打ち取った際に三塁走者がホームに生還、松本裕は計2失点となった。佐藤輝には第1戦から4試合続けて打点をつけられた。日本