福岡県警門司署は29日、北九州市門司区丸山1丁目付近の公園で同日午後4時45分ごろ、小学生男児が遊んでいたところ、見知らぬ男から「そんな遊びしよったら災いが起きるぞ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代で身長170くらいの中肉。丸刈りで、あごひげを生やしており、オレンジ色長袖シャツ、灰色長ズボンを着用していたという。