◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦SUBARU4―5日本生命（2025年10月29日京セラドーム）SUBARUが長打攻勢で先制しながらも逆転負け。出場2大会連続の初戦敗退となり、17年に社名変更後の日本選手権初勝利はならなかった。「3番・左翼」で出場した藤原龍之介は初回2死走者なしから中越えへ先制ソロ。続く外山優希も左中間席へのソロ本塁打を放ち、2点を先制した。逆転を許した直後の6回1死一、三塁では藤原が投前へ同