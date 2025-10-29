2回ソフトバンク無死、山川が中越えに先制ソロを放つ。捕手坂本＝甲子園プロ野球のSMBC日本シリーズ2025は29日、甲子園球場で第4戦が行われ、パ・リーグ2連覇のソフトバンクがセ・リーグ覇者の阪神に3―2で勝ち、3連勝で対戦成績を3勝1敗として5年ぶり12度目の日本一へあと1勝とした。ソフトバンクは二回に山川のシリーズ記録に並ぶ3試合連続の一発となるソロ本塁打で1点を先制。五回は柳町の犠飛、六回は代打近藤の適時打で加