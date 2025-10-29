◇SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2−3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第4戦の阪神―ソフトバンク戦が29日に行われ、阪神が2−3で敗れて、3連敗となった。ソフトバンクに王手をかけられたため、瀬戸際に追い込まれた阪神だが、ファンが「心の拠り所」にしていた「23年」からもついに外れてしまった。第3戦までの流れが23年の日本シリーズに似ていることが、実は虎党の間では話題となっ