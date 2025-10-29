2回ソフトバンク無死、山川が中越えに先制ソロを放つ＝甲子園ソフトバンクが逃げ切った。二回に山川の3戦連続本塁打で1点先制し、五回に柳町の犠飛、六回は代打近藤の適時打で加点した。大津は多彩な球種で的を絞らせず、5回3安打無失点。八回に2点を返されたが、九回は杉山が締めた。阪神の高橋は投手への四球など制球に苦しみ、五回途中2失点。八回に佐藤輝の適時打などで反撃したが及ばなかった。