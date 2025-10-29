群馬県前橋市の自動車販売店に乗用車が突っ込み、展示していた車8台に衝突しました。乗用車を運転していた男性ら2人が重傷です。【写真を見る】自動車販売店に乗用車突っ込む…展示車8台に衝突運転の男性（37）ら2人が重傷群馬・前橋市きょう午後1時半ごろ、群馬県前橋市にある「群馬日産 前橋東部バイパス店」で、近くにいた人から「交通事故です」と110番通報がありました。警察によりますと、乗用車が店の敷地内に突っ