新日本プロレス２９日新潟・新発田大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、石森太二（４２）、ロビー・エックス（３０）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組を下し１敗をキープした。エックスがデスペラードのスパインバスターからＫＵＵＫＡＩのムーンサルトプレスを浴びて窮地に陥ったが、３カウントは許さない。ＫＵＵＫＡＩのカンシオン・デ・クーナを阻止すると、変則的なロープワー