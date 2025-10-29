◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神は３連敗を喫し、崖っぷちに立たされた。藤川監督は「あした、まず１試合、しっかりとチャレンジしていくこと。振り返っても一緒ですからね。３つ勝つということだけなんで。あしたまず一つを取りにいくと。これしかないんで。やります」と言葉に力を込めた。先発の高橋は１点ビハインドの５回１死一、二塁で左肘付近に投手強襲安打を受け