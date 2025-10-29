史上最強クラスのハリケーン「メリッサ」が、カリブ海のジャマイカを直撃しました。最大風速は約80メートルに達し、日本の気象庁基準の「猛烈な台風」（54メートル以上）をはるかに上回る勢力を記録。現地では死者が確認されているほか、54万世帯が停電するなど被害が発生しています。このハリケーンの中に入って観測したのが、アメリカ空軍の第53気象偵察飛行隊、通称「ハリケーン・ハンター