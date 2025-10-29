ドルカナダは１．３９台前半で揉み合い、カナダ中銀政策発表を控えて＝ＮＹ為替 市場では米ＦＯＭＣが待たれているが、その前にはカナダ中銀の政策発表も控えている。市場では０．２５％利下げ観測が有力で、一部には据え置き予想もある。マックレム総裁のハト派的な発言に加えて、米国とカナダとの緊張が再燃していることが利下げ観測の背景にあるようだ。今回０．２５％利下げを実施すれば、カナダ中銀が推計する中立金利レ