こちらは、ESO＝ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡（VLT）が観測した、HII領域「DG121」。とも座（艫座・船尾座）の方向、約5300光年先にあります。まるで星々に照らし出された紫色の霞のような神秘的な光景です。【▲ ESOの超大型望遠鏡（VLT）が観測したHII領域「DG121」（Credit: ESO）】電離水素領域とも呼ばれるHII（エイチツー）領域は、若い大質量星の放射する紫外線によって電離した水素ガスが放つ赤色の光が観測される