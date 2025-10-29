グラビアアイドルの鈴原すずさんが27日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京のホームゲームを友人と現地観戦したと明かした。現在20歳の鈴原さんは、以前からFC東京サポーターを公言。サッカー審判員3級の資格を持ち、観戦時には詳細なレポートを掲載することでも知られる。今回訪れたのは、25日に味の素スタジアムで行われたJ1第35節・ファジアーノ岡山戦。FW佐藤恵允の2ゴールとMF俵積田晃太